Нидерланды (природные зоны и их особенности)

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География Нидерландов: рельеф, гидрография. климат, флора и фаунаНидерланды — западноевропейское государство, расположенное в западной части Среднеевропейской равнины. С севера и запада территория страны омывается Северным морем, в этих районах преобладают польдеры и дюны. Географические координаты: 51° — 53° с.ш. 4° — 7° в.д. Уникальность Нидерландов состоит в том, что достаточно большая часть территории была получена путем осушения, около половины территории, на которой живёт 60 % населения, лежит ниже уровня моря, а ещё 1/3 имеет высоты до 1 м. Нидерланды в переводе означают «низменные земли», что объясняется расположением страны в плоских равнинных низменностях дельт рек. Нидерланды — мононациональная страна, св. 96% — родственные по происхождению народы: голландцы, фламандцы и фризы; 3,5% населения — иностранцы, в основном беженцы из мусульманских стран. Фламандцы живут на юге страны, фризы — на севере. Официальный язык — нидерландский. В провинции Фрисландия правами официального обладает также фризский язык. Верующие — католики (40%), протестанты (34%). Нидерланды занимают первое место по плотности населения в Европе — 388,9 чел. на 1 кв. км (в провинции Северная Голландия и Южная Голландия 800—950 чел. на 1 кв. км).