ПОЖАЛУЙСТААААА!!!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ !!! УМОЛЯЮ, НЕ МОГУ НИЧЕГО НАЙ??И !!! В УЧЕБНИКЕ НЕТ ОТВЕТОВ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!!! 1) Охарактеризуйте музу Державина в стихотворе...

Литература

ПОЖАЛУЙСТААААА!!!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ !!! УМОЛЯЮ, НЕ МОГУ НИЧЕГО НАЙ??И !!! В УЧЕБНИКЕ НЕТ ОТВЕТОВ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!!! 1) Охарактеризуйте музу Державина в стихотворении "Памятник". Найдите в тексте строфу на величии и воинстевнности музы. 2)В чём видит автор долг , предназначение поэта перед народам и отечеством. 3)Каким образом Державин обыгрывает общность корня в словах "слава" и "славяне".? 4)Раскройте смысл сравнений : "металлов твёрже", "выше пирамид". 5)Каков слог стихотворения , который сам Державин назвал "забавным".?

Автор: Гость