ПОЖАЛУЙСТААААА!!!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ !!! УМОЛЯЮ, НЕ МОГУ НИЧЕГО НАЙ??И !!! В УЧЕБНИКЕ НЕТ ОТВЕТОВ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!!! 1) Охарактеризуйте музу Державина в стихотворе...
Литература
ПОЖАЛУЙСТААААА!!!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ !!! УМОЛЯЮ, НЕ МОГУ НИЧЕГО НАЙ??И !!! В УЧЕБНИКЕ НЕТ ОТВЕТОВ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!!! 1) Охарактеризуйте музу Державина в стихотворении "Памятник". Найдите в тексте строфу на величии и воинстевнности музы. 2)В чём видит автор долг , предназначение поэта перед народам и отечеством. 3)Каким образом Державин обыгрывает общность корня в словах "слава" и "славяне".? 4)Раскройте смысл сравнений : "металлов твёрже", "выше пирамид". 5)Каков слог стихотворения , который сам Державин назвал "забавным".?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Державин прочность своей славы видит в уважении к своему отечествy, мастерски обыгрывая общность корня в словах "слава" и "славяне":"И слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенна будет чтить". 4)Гораций и Державин отмечают,что поэтический памятник необыкновенно прочен("бронзы литой прочней" и "металлов тверже"),а силы поэзии оказываются даже могущественнее законов природы. Этот "памятник" выше пирамид-традиционного образа могущества созидательной силы.
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