Правильные формы глаголов hear drive feed ride come say leave steal Пожалуйста помогите!

Английский язык
Правильные формы глаголов hear drive feed ride come say leave steal Пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя и так написаны правильные НЕправильные формы:  heard-heard drove-driven fed-fed rode-ridden came-come said-said left-left stole-stolen
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