Правильные формы глаголов hear drive feed ride come say leave steal Пожалуйста помогите!
Английский язык
Правильные формы глаголов hear drive feed ride come say leave steal Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя и так написаны правильные НЕправильные формы: heard-heard drove-driven fed-fed rode-ridden came-come said-said left-left stole-stolen
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