Из каких растений кроме сахарного тростника и сахарной свеклы можно зделать саха???

Биология
Из каких растений кроме сахарного тростника и сахарной свеклы можно зделать саха???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КУКУРУЗНУЮ ПАТОКУ, КЛЕНОВЫЙ СИРОП, МЕД, СОРГОВЫЙ, ПАЛЬМОВЫЙ и СОЛОДОВЫЙ САХАР.
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