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Предложение со словом эскалатор
Русский язык
Предложение со словом эскалатор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А магазине стоит огромный эксколатор
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