Предложение со словом telephone
Английский язык
Предложение со словом telephone
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A telephone, or phone, is a telecommunications device that permits two or more users to conduct a conversation when they are too far apart to be heard directly.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
С помощью опытов Резерфорд установил, что…: * а) Положительный заряд распределен по всему объему у атома. б)В состав атома входят электроны. ...
Литература
Что осуждается в баснях в таких как Ларчик, Осел и соловей, Листы и корни!Умоляю, срочно помогите!!!