Предложение со словом товарищь на казахском
Қазақ тiлi
Предложение со словом товарищь на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жолдас Сүлейменов - 2-дүниежүзілік соғысқа катысушы, барлаушы, қатардағы жауынгер,қазақ.
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