Предложения с уточняющими обособленными членами!!!
Русский язык
Предложения с уточняющими обособленными членами!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот эти предложения 1)4. 2)2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ И ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ. РАДИУС ВВОДИТСЯ С КЛАВИАТУРЫ.
Математика
Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 5 роз классному руководителю и директору. Они соби...