Предложения с уточняющими обособленными членами!!!

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Предложения с уточняющими обособленными членами!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот эти предложения 1)4. 2)2.
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