Представьте в виде дроби выражение 4x-3y/6x-3y + 2x-y/2x+5y 40 баллов
Алгебра
Представьте в виде дроби выражение 4x-3y/6x-3y + 2x-y/2x+5y 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/х-3/у/6/х-3/у+2/х-у/2/х+5/у
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