Проведи опыт.возьми небольшие кусочки разных продуктов, например :сала, творога, яблока,колбасы, хлеба, сливочного масла
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Проведи опыт.возьми небольшие кусочки разных продуктов, например :сала, творога, яблока,колбасы, хлеба, сливочного масла
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Взял и чё дальше ...............
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