Превидите пажалуйста .............

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ЭТНИЧЕСКИЕ ресторанам. Великобритания является многонациональное общество и кухня показывает это. Три наиболее популярных этнических кухонь индийской, китайской и итальянской. Индийские рестораны подают курицу, креветки или мясо с рисом и разнообразные соусы карри, таких как курица тикка масала. Китайская пища кантонском с блюда, как сладкий и кислый свинина, курица с кешью и говядины в соусе из черной фасоли. Самые популярные итальянские блюда пиццы спагетти болоньезе, и лазанья.