Мини сочинение моя любимая пушкинская сказка
Литература
Мини сочинение моя любимая пушкинская сказка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.оя любимая Пушкинская сказка - это "Руслан и Людмила". Хоть сам автор и дает определение "песнь", ученые считают, что это сказка. Естественно, главный герой - богатырь Руслан побеждает, ведь это главная особенность такого жанра, как песнь. Но мне понравилась концовка, ведь я люблю когда добро побеждает зло (нет). Борьба за первенство, любовная линия, битвы... Мне очень нравится, когда Пушкин высмеивает женскую логику. Вот, к примеру, цитата из текста "...Ни скучных песен, ни пиров — Не стану есть, не буду слушать,Умру среди твоих садов!»Подумала — и стала кушать" "Руслан и Людмила" - произведение, полное переживаний, героичности, любви и силы! "Руслан и Людмила" - вот, что я люблю. *главное красиво поклонится и быстренько сбежать*
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