Что можно сделать с баллами которые даются здесь ? И если их можно отдавать то как ? Только в форме вознаграждения за правильный ответ ? И можно пожалуйста развёрнутый ответ
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Что можно сделать с баллами которые даются здесь ? И если их можно отдавать то как ? Только в форме вознаграждения за правильный ответ ? И можно пожалуйста развёрнутый ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баллы Здесь даются лишь для повышения самооценки человека.А еще ему просто приятно знать что он кому то помог.Баллы даются любым 2 людям которые дают ответ. Если ответ неверный то можно ему сообщить и удалить ответ.Баллы Вернут тому кто задал вопрос.Иногда могут возникнуть проблемы с заданием и вопрос можно будет удалить.
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