Произведение числа 406 и суммы чисел 789 и 465

Математика
Произведение числа 406 и суммы чисел 789 и 465
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Гость:
203*2=406 509+280=789 132+333=465
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