При каких обстоятельствах был написан рассказ Муму?

Литература
При каких обстоятельствах был написан рассказ Муму?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основу повести легла реальная история,которую тургенев  вспомнил когд а находился под  арестом.Он находился там по причине :в 1852 году умирает н.в.гоголь.Тургенев тяжело пережил смерть писателя.Рыдая составлял некролог.Но власти запретили упоминать имя гоголя  в печати.А за напечатанную в "московских ведомостях" статью царь лично приказал посадить тургенева под арест и через месяц выслать на родину под присмотром.Под арестомна "съежей ,помещшение при полиции для аристованных",тургенев жил по соседству  с экзекуционной, гле секли посылаемых владельцами крепостных слуг.Хлёст розог и крики крестьян  наверно вызвали в памяти и соответствующие впечатления детства .В таких условиях и была написана повесть МумуПрототипами главных героев повести являются хорошо знакомые тургеневу люди:его мать и дворник андрей,некогда живший в их доме .происходила же все описанное в доме №37 на улице ОСТОРОЖЕНКА ,по сей день существующим в москве

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислить сумму 0,(1) + 2,(3) + 4,(5) +...+98,(99)
Ответить
История
Тема: Политическая раздробленность Руси Укажите верные утверждения: 1) в Новгороде слабая княжеская власть 2) Новгород- крупнейший центр то...
Ответить
Другие предметы
Укажите особенности военной организации Крымского хонства
Ответить
Информатика
Как изменится слово если нажать кнопку Delete
Ответить
История
Чем является замок для феодала ?
Ответить