При каких обстоятельствах был написан рассказ Муму?

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В основу повести легла реальная история,которую тургенев вспомнил когд а находился под арестом.Он находился там по причине :в 1852 году умирает н.в.гоголь.Тургенев тяжело пережил смерть писателя.Рыдая составлял некролог.Но власти запретили упоминать имя гоголя в печати.А за напечатанную в "московских ведомостях" статью царь лично приказал посадить тургенева под арест и через месяц выслать на родину под присмотром.Под арестомна "съежей ,помещшение при полиции для аристованных",тургенев жил по соседству с экзекуционной, гле секли посылаемых владельцами крепостных слуг.Хлёст розог и крики крестьян наверно вызвали в памяти и соответствующие впечатления детства .В таких условиях и была написана повесть МумуПрототипами главных героев повести являются хорошо знакомые тургеневу люди:его мать и дворник андрей,некогда живший в их доме .происходила же все описанное в доме №37 на улице ОСТОРОЖЕНКА ,по сей день существующим в москве