Прямая пропорциональеость формулой y=-10

Математика
Прямая пропорциональеость формулой y=-10
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Гость:
А вопросто в чем? Если тут ни вопроса, ни переменной
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