Попытайтесь доказать тезис о том что особенно ярко конфликт выражен в произведен??ях с детективным сюжетом. подтвердите свое доказательство конкретными примерами.

Литература
Попытайтесь доказать тезис о том что особенно ярко конфликт выражен в произведен??ях с детективным сюжетом. подтвердите свое доказательство конкретными примерами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказательстао : во первых в дотективных сюжетах может реско произайти завязка событий и развязка может проивзайти не сразу
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