Вы знаете о важно роли растений в географической оболочке .Какие изменения произойдут в нашем общем доме если растительный покров уменьшится 2-3 раза

Гость: Гость:

В нашем общем доме резко станет жарче на несколько градусов, и нечего не будет кушать., климат изменится больше в сторону жаркого и засушенного , т.к. растения способствуют удержанию влаги в почве, - корни растений предотвращают почву от выдувания.