Вы знаете о важно роли растений в географической оболочке .Какие изменения произойдут в нашем общем доме если растительный покров уменьшится 2-3 раза
География
Вы знаете о важно роли растений в географической оболочке .Какие изменения произойдут в нашем общем доме если растительный покров уменьшится 2-3 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем общем доме резко станет жарче на несколько градусов, и нечего не будет кушать., климат изменится больше в сторону жаркого и засушенного , т.к. растения способствуют удержанию влаги в почве, - корни растений предотвращают почву от выдувания.
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