Вы знаете о важно роли растений в географической оболочке .Какие изменения произойдут в нашем общем доме если растительный покров уменьшится 2-3 раза

География
Вы знаете о важно роли растений в географической оболочке .Какие изменения произойдут в нашем общем доме если растительный покров уменьшится 2-3 раза
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем общем доме резко станет жарче на несколько градусов, и нечего не будет кушать., климат изменится больше в сторону жаркого и засушенного , т.к. растения способствуют удержанию влаги в почве, - корни растений предотвращают почву от выдувания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Попытайтесь доказать тезис о том что особенно ярко конфликт выражен в произведен??ях с детективным сюжетом. подтвердите свое доказательство конкрет...
Ответить
Окружающий мир
Как растут на лугу колокольчики?
Ответить
Немецкий язык
Составьте 5 предложений с союзом weil
Ответить
География
Район мира отличающийся наиболее интенсивными миграционными потоками
Ответить
Қазақ тiлi
Как поставить фото на главную
Ответить