Прямі a і b перетинаються в точці О.Якій прямій належить точка О?
Геометрия
Прямі a і b перетинаються в точці О.Якій прямій належить точка О?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любые две прямые имеют только одну общую точку, либо не имеют их вовсе. Т.к. а и b пересекаются в точке О, значит т. О принадлежит примой а и b.
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