Придумай сценарий утренника Первый снег.План запиши в рабочую тетрадь.

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Сценарий праздника "Первый снег". Рома Ибрагимов 1. Слова ведущей 2. Первый ученик рассказывает стих про первый снег. 3. Второй ученик рассказывает стих про первый снег. 4. Ведущая загадывает загадки про первый снег. 5. Ведущая спрашивает пословицы про первый снег. 6. Весь класс поет песню про первый снег. Выходит ведущая и говорит слова: Само изящество и пластика, Неощутимо лёгкий вес… Так не хватало сердцу праздника, И вдруг – он падает с небес! Нас кружит день, и ночь не радует, Всё – мимоходом, всё – быстрей, А он не кружится, он падает В объятья жёлтых фонарей. Лукавым взглядом из-под чёлочки Сверкну фонарному лучу И так привычно контур ёлочки, Как в давнем детстве, протопчу. Взметнусь, подобно лёгкой тени я И опрокинусь с высоты В восторг свободного падения И в радость сбывшейся мечты. Лети, душа моя нетленная! Где твой приют? В каком краю? …Одна, как посреди вселенной, я Посреди площади стою. Тут лип изысканная графика И времени неслышный бег… Так не хватало сердцу праздника – И вот он, праздник – первый снег! Первый ученик : Сегодня выпал первый снег Сегодня осень умирает И ночь становится длинней И день быстрее догорает... Исчезла до весны листва Пожухла, землю охраняя Лишь крови каплями в снегу Рябины ягоды пылают... Второй ученик: Нежный бархатный снежок Школьный двор украсил, А у нас идёт урок И сидим мы в классе. Знает каждый человек (Скромный и проказник): Если выпал первый снег, Значит нынче праздник! Дружно смотрим из окна Нам урок не нужен - Мысль у всех сейчас одна: Выбежать наружу Да слепить скорей снежок! Крепко-крепко, с хрустом! Но, увы, идёт урок, От того и грустно! Ведущая загадывает загадки про первый снег: Он всё время занят делом, Он не может зря идти. Он идёт и красит белым Всё, что видит на пути. (Снег) Бел, да не сахар, Нет ног, а идёт. (Снег) Без крыльев, а летит, Без корней, а растёт. (Снег) Пушистый ковёр Не руками ткан, Не шелками шит, При солнце, при месяце Серебром блестит (Снег) Вился, вился белый рой, Сел на землю - стал горой. (Снег) Зимой греет, Весной тлеет, Летом умирает, Осенью оживает. (Снег) Белый Тихон С неба спихан, Где пробегает - Ковром устилает. (Снег) Я как песчинка мал, А землю покрываю; Я из воды, А с воздуха летаю; Как пух лежу я на полях И как алмаз блещу При солнечных лучах. (Снег) На дворе горой, А дома водой. (Снег) Ведущая спрашивает у класса пословицы и поговорки о первом снеге: Где зима без снега - там и лето без хлеба. Больше снега на полях - больше хлеба в закромах. И снег на зонте будет легок, если подумаешь о том, что это твой снег. Много снегу - много хлеба, много воды - много травы. Где снег, там и след: не было снегу, не было и следу. Будет снег глубок - будет и год хорош. И зимою б съел грибок, да уж очень снег глубок. Не первый снег на голову. Коль за дело сумеешь взяться - и снег загориться, а коль не сумеешь, то и масло не вспыхнет. Больше снега на полях - больше хлеба в закромах. Не то снег, что метет, а то, что сверху идет. Весь класс поет песню про первый снег: Первый снег Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина. 1. С неба звёздочки летят, Весело играют, Опустились прямо в сад, Землю укрывают. Припев: Белый снег, белый снег, Белый снег пушистый. Белый снег, белый снег, Очень, очень чистый. 2. Стали белыми дома, И румяны лица. Это зимушка-зима В гости к нам стучится.