Приведите дробь к знаменателю , являющемуся степенью числа числа 10 а) 3/4; б) 7/16
Математика
Приведите дробь к знаменателю , являющемуся степенью числа числа 10 а) 3/4; б) 7/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4=3*25/4*25=75/100=0,75 7/16=7*625/16*625=4375/10000=0,4375
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