Срочно помагите пожалуйста написать сочинение по теме " Какие поступки сверстник??в вызывают моё восхищение " Виктор Петрович Астафьев " Васюткино озеро " план 1О произведении 2 Васютка 3 мальчик не растерялся в лесу 4 находчив...
Литература
Срочно помагите пожалуйста написать сочинение по теме " Какие поступки сверстник??в вызывают моё восхищение " Виктор Петрович Астафьев " Васюткино озеро " план 1О произведении 2 Васютка 3 мальчик не растерялся в лесу 4 находчивый всегда помогает 5 чем мне нравится герой? 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тут недавно прочитал рассказ "Восюткино озеро" мне понравилось там поведение одного из героев.... восютка главный герой очень храбрый мальчик..... если бы он не был бы таким так бы и остался бы без своего озера=) восютка очень любил помогать другим..... его характер показал что даже без особого желания можно найти своё озеро.
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