Привет! Можете рассказать мне о причастиях и деепричастиях.

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Привет! Можете рассказать мне о причастиях и деепричастиях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
        причастие - это особая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию, и отвечает на вопросы какой? что делающий? Что сделавший? Что делавший? А деепричастие - это самостоятельная часть речи, обозначающая добавочное действие при основном действии. И отвечает на вопросы - что делая? что сделав? Здесь нет ничего трудного! Просто работай по вопросам.. . и не забудь их выделить запятыми в предложении. Надеюсь правила постановки ты знаешь
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