Прочитай про себя текст,вставляя пропущенные формы глагола to be: am,are,is . Hello! I _______(a) Sue. I lave in Newtown. This______ (b) my street. It________(c) famous for its gardens. There_______(d) many trees and flowers in...

Английский язык
Прочитай про себя текст,вставляя пропущенные формы глагола to be: am,are,is . Hello! I _______(a) Sue. I lave in Newtown. This______ (b) my street. It________(c) famous for its gardens. There_______(d) many trees and flowers in the gardens. There______(e) a bus stop not far from my house.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello! I AM (a) Sue. I live in Newtown. This IS (b) my street. It IS  (c) famous for its gardens. There ARE (d) many trees and flowers in the gardens. There IS (e) a bus stop not far from my house.
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