5 речень про зыму з головнымы членамы речення

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Белоснежный снег лежит на деревьях. Зима-это холодное время года. Зимой снежинки падают загадочные и пушистые. Зима-веселое время года:можно играть в снежки,лепить снеговиков и снежных баб.Зима-это санки,коньки и лыжи.