Проект на тему "Они защищали Родину" 4 класс

Гость: Гость:

Они защищали родину. Не желели жизней. Бросали семьи и шли на войну. Их друзья и родственники погибали. Но они бодро шли на войну. Пели песни, стихи читали, но не потому что они изверги и им все равно убили друга или нет, а потому что на оборот хотели взбодрить друг друга!