Проект на тему "Они защищали Родину" 4 класс
История
Проект на тему "Они защищали Родину" 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они защищали родину. Не желели жизней. Бросали семьи и шли на войну. Их друзья и родственники погибали. Но они бодро шли на войну. Пели песни, стихи читали, но не потому что они изверги и им все равно убили друга или нет, а потому что на оборот хотели взбодрить друг друга!
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Литература