Произведите синтаксически разбор предложения Дубровский с расстроенным состоян??ем принуждён был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне

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Произведите синтаксически разбор предложения Дубровский с расстроенным состоян??ем принуждён был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский(подлежащее) Растроенным(определение) Состоянием(дополнение) Принужден Был выйти (сказуемое В оставку(дополнение) Поселиться(сказуемое) В деревне(дополнение)
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