Просклоняй писмено слова трамваи снегири мурравьи орехи стулья ручьи

Гость: Гость:

Им.п.(что) Трамваи Р.п. (нет) Трамваев Д.п. (дать кому) Трамваям В.п. (веню кого) Трамваи Т.п. (творю кем чем) Трамваями П.п. ( думаю о ком о чём) О трамваях