Просклоняй писмено слова трамваи снегири мурравьи орехи стулья ручьи
Русский язык
Просклоняй писмено слова трамваи снегири мурравьи орехи стулья ручьи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им.п.(что) Трамваи Р.п. (нет) Трамваев Д.п. (дать кому) Трамваям В.п. (веню кого) Трамваи Т.п. (творю кем чем) Трамваями П.п. ( думаю о ком о чём) О трамваях
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