Просклоняйте по падежам слово Тысяча шестьсот восемьдесят три

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Просклоняйте по падежам слово Тысяча шестьсот восемьдесят три
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.   одна тысяча,  шестьсот Р. одной тысячи , шестисот Д.одной тысяче , шестистам В. одну тысячу , шестьсот Т. одной тысячей, шестьюстами П.об одной тысяче , о шестистах
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