Проверяемых безударный гласный в корне слова. из этих слов помочь прям сейчас.гол??вка, косой,рукав,морская,зелёный,сосед.

Русский язык
Проверяемых безударный гласный в корне слова. из этих слов помочь прям сейчас.гол??вка, косой,рукав,морская,зелёный,сосед.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головка - головы, косой - косит, рукав - рукава,  морская- море, зелёный - зелень, сосед - соседний.
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