Проверяемых безударный гласный в корне слова. из этих слов помочь прям сейчас.гол??вка, косой,рукав,морская,зелёный,сосед.

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Проверяемых безударный гласный в корне слова. из этих слов помочь прям сейчас.гол??вка, косой,рукав,морская,зелёный,сосед.

Автор: Гость