Проверьте, правильно ли? И помогите доделать Заранее спасибо ❤️

Физика
Проверьте, правильно ли? И помогите доделать Заранее спасибо ❤️
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно это ты правильно
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