Проверьте, правильно ли? И помогите доделать Заранее спасибо ❤️
Физика
Проверьте, правильно ли? И помогите доделать Заранее спасибо ❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно это ты правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите слова с твёрдыми согласными. чашка, шило, гора, жираф, майка, цифра, чаща, щука, кружок, банка.
Биология
Русский язык
Замени выделенные слова антонимами. Легкая ( ...) задача; легкая (...) ноша; мягкий (...) ??иван; мягкий (...) климат; слабый (...) голос; слабые (...