Выпишите слова с твёрдыми согласными. чашка, шило, гора, жираф, майка, цифра, чаща, щука, кружок, банка.
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Выпишите слова с твёрдыми согласными. чашка, шило, гора, жираф, майка, цифра, чаща, щука, кружок, банка.
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Шило, гора, жираф, цифра, кружок, банка.
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