Путь до станции3600м мальчик прошол со скоростью 100м/мин а обратно он шол 40 мин на ск??лько мальчик изменил свою скорость? помогите!!!!!!!
Математика
Путь до станции3600м мальчик прошол со скоростью 100м/мин а обратно он шол 40 мин на ск??лько мальчик изменил свою скорость? помогите!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обратно мальчик шел со скоростью 3600:40=90 м/мин100-90=10м/минОтвет: мальчик уменьшил свою скорость на 10 м/мин
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