Путь до станции3600м мальчик прошол со скоростью 100м/мин а обратно он шол 40 мин на ск??лько мальчик изменил свою скорость? помогите!!!!!!!

Математика

Путь до станции3600м мальчик прошол со скоростью 100м/мин а обратно он шол 40 мин на ск??лько мальчик изменил свою скорость? помогите!!!!!!!

Автор: Гость