Путь равный 2700 км реактивный самолет пролетел за 1 час. в обратном направлении его скорость была 715 м/с. на сколько м/с его первоначальная скорость была большой?

Физика
Путь равный 2700 км реактивный самолет пролетел за 1 час. в обратном направлении его скорость была 715 м/с. на сколько м/с его первоначальная скорость была большой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  скорость самолета из пункта А в пункт В составила бы 2700/1=2700км/ч=2700000/3600=750м/с из пункта А в В самолет летел бы быстрее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 задание сложных не понял Как-решение ????????
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: 1 7/9*33/8-2 5/6*10/51
Ответить
Литература
Сочинение: Век «нынешний» и век «минувший» в оценке Чацкого и Фамусова
Ответить
Қазақ тiлi
Help me!! сочинение на казахском языке про мой дом срочно
Ответить
География
4. Наиболее древние по возрасту породы расположены: 1) в Хибинах. 3) в Забайкалье. 2) н?? Урале. 4) на Кавказе.
Ответить