Путь равный 2700 км реактивный самолет пролетел за 1 час. в обратном направлении его скорость была 715 м/с. на сколько м/с его первоначальная скорость была большой?
Физика
Путь равный 2700 км реактивный самолет пролетел за 1 час. в обратном направлении его скорость была 715 м/с. на сколько м/с его первоначальная скорость была большой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость самолета из пункта А в пункт В составила бы 2700/1=2700км/ч=2700000/3600=750м/с из пункта А в В самолет летел бы быстрее
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