Распредели на 2 группы формы поверхности суши: равнина, карьер, насыпь, гора, балка, курган. Напиши названия групп

Окружающий мир
Распредели на 2 группы формы поверхности суши: равнина, карьер, насыпь, гора, балка, курган. Напиши названия групп
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
карьер насыпь балка гора равнина курган
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