Помогите подобрать 5 слов неологизмов!

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Помогите подобрать 5 слов неологизмов!
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Автор: Гость
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Гость:
Сериал,программист,спонсор,кварки,хромодинамика 
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