СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ!!! ДАМ 45 БАЛЛОВ, НЕ ВРУ !!! Напишите пожалуйста как сочинение - рассуждение По этому тексту: Былинка полюбила Солнце… Конечно, на взаимность ей трудно было рассчитывать: у Солнца столько всего на земл...

Литература

СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ!!! ДАМ 45 БАЛЛОВ, НЕ ВРУ !!! Напишите пожалуйста как сочинение - рассуждение По этому тексту: Былинка полюбила Солнце… Конечно, на взаимность ей трудно было рассчитывать: у Солнца столько всего на земле, что где ему заметить маленькую неказистую Былинку! Да и хороша пара: Былинка — и Солнце! Но Былинка думала, что пара была б хороша, и тянулась к Солнцу изо всех сил. Она так упорно к нему тянулась, что вытянулась в высокую, стройную Акацию. Красивая Акация, чудесная Акация — кто узнает в ней теперь прежнюю Былинку! Вот что делает с нами любовь, даже неразделенная…

Автор: Гость