СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ!!! ДАМ 45 БАЛЛОВ, НЕ ВРУ !!! Напишите пожалуйста как сочинение - рассуждение По этому тексту: Былинка полюбила Солнце… Конечно, на взаимность ей трудно было рассчитывать: у Солнца столько всего на земл...
Литература
СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ!!! ДАМ 45 БАЛЛОВ, НЕ ВРУ !!! Напишите пожалуйста как сочинение - рассуждение По этому тексту: Былинка полюбила Солнце… Конечно, на взаимность ей трудно было рассчитывать: у Солнца столько всего на земле, что где ему заметить маленькую неказистую Былинку! Да и хороша пара: Былинка — и Солнце! Но Былинка думала, что пара была б хороша, и тянулась к Солнцу изо всех сил. Она так упорно к нему тянулась, что вытянулась в высокую, стройную Акацию. Красивая Акация, чудесная Акация — кто узнает в ней теперь прежнюю Былинку! Вот что делает с нами любовь, даже неразделенная…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данный текст доказывает, что любовь побеждает все преграды. Если у человека есть какая-то цель и он будет к ней стремиться, он сможет её запросто достигнуть, если конечно постараться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удал...
История
Систематизируйте факты и дайте оценку внешнеполитическому курсу Германии в 1933-1939гг. Выскажите свое мнение, каким образом можно было остановить ...
Математика
Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин что составляет одну треть в??емени отведённого на выполнение домашнего задания. Сколько врем...
История
Обьясни в результате чего происходит измененияя в образе жизни и занятых людей когда и почему закончится первобытный период