Напишите рассказ про 1 из изобритений 14 или 15 веков

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1.Были усовершенствованы водяная и ветряная мельницы, что значительно повысило их КПД и надежность В Англии в 1086 году было 5624 водяные мельницы Этот новый источник энергии в первых десятилетиях XIII века дал мощный толчок развитию металлургии. В XIII веке мехи стали приводить в движение водой; это позволило получить высокие температуры, при которых можно было выплавлять чугун 2. Гончарный круг, который в древности применялся для создания сосудов из глины, был усовершенствован и использован для прядения. В 1272 году в Болонье были механизированы процессы кручения и перематывания шелка. Также были созданы ткацкие и прядильные станки. 3. В 12-13 веках в Европе происходит революция в парусном флоте. Если до этого парус выполнял лишь вспомогательную функцию при движении судна, да и то при наличии попутного ветра, то с этого периода появляются полностью парусные суда: бузы, килсы, когги и хулки. В XV столетии в Португалии и Испании появляется новый тип морского судна - каравелла, которая заняла доминирующее положение на море. Каравелла имела три рабочих мачты и четырехугольную форму паруса. Вместо одного большого паруса, как это было на морских судах старой конструкции, каравелла имела несколько четырехугольных парусов, расположенных ярусами. Все это позволяло сократить экипаж судна, увеличить его быстроходность и, самое главное, идти в нужном направлении. Завоеванию каравеллами Мирового океана и совершению ими Великих географических открытий весьма способствовало также изобретение в XII веке в Европе компаса, хронометра и подзорной трубы 4. Изобретение листового и цветного стекла (для витражей в соборах) , а также - зеркала. 5. Уже в Х веке стали подковывать тягловый скот, что позволило использовать в сельском хозяйстве лошадей и решило вопрос обработки каменистых почв; в результате оживилось земледелие. В XI веке древний шейный хомут в сбруе лошадей и быков заменили плечевым хомутом, который позволил в четыре раза увеличить силу тяги упряжки и началось совместное использование нескольких тягловых животных, обеспечившее такое увеличение энергии, какой до тех пор человечество не знало. Это позволило, в свою очередь, ввести новый тип плуга – колесного, более тяжелого, чем прежний, с более удобными лемехами, глубже проникающими в почву и лучше ее взрыхляющими. 6. Вошли в обиход подковы (X век) , прибиваемые к копытам лошадей гвоздями, ведь в античную эпоху (то есть в предшествующий период) были известны лишь защитные сандалии с металлической подошвой, надеваемые на копыта животных. В XI веке появились стремена. В XII веке подковами и стременами стали пользоваться повсеместно, это превратило рыцарскую кавалерию в тяжелую ударную силу. 7. Был реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Это в свою очередь привело к большой и важной реформе - в одежде появился сложный крой и прежде примитивная одежда стала много сложнее и разнообразнее, что в конце концов привело к появлению МОДЫ. На обуви появились каблуки. В Средние же века были изобретены и шляпы. В архитектуре - ажурная готика сменила тяжеловесные романские конструкции. 8. Само собой разумеется - порох и артиллерия, но это не единственное, что изобрели в Средние века. )) 9. Развивалась медицина и науки.