Расскажите об основных направлениях социальных реформ в начале 20 века
История
Расскажите об основных направлениях социальных реформ в начале 20 века
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ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, объединяющей всех общественных деятелей-реформаторов 20 века, было: создание обновлённой, реформированной страны, благоденствующего, демократического государства.
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