Распределите приведённые вещественные существительные по тематическим группам.??ля каждой группы подберите обобщающее слово.Дополните каждую группу своими примерами.Определите к какому склонению относятся существительные. Соль...
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Распределите приведённые вещественные существительные по тематическим группам.??ля каждой группы подберите обобщающее слово.Дополните каждую группу своими примерами.Определите к какому склонению относятся существительные. Соль,рожь,бархат,руда,водород,железо,ситец,медь,овёс,мука,чай,нефть,гранит,кислород,шёлк,пшеница,олово,гелий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль,руда, нефть, гранит-полезные ископаемые Рожь,овес,мука,чай(?)пшеница-зерновая культура Бархат, ситец,шелк-виды тканей Водород,кислород, гелий-воздушные элементы Железо, медь, олово-виды металлов
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