Рассчитайте химическое количество вещества водорода, необходимого для реакции с 5,6 г. этена
Химия
Рассчитайте химическое количество вещества водорода, необходимого для реакции с 5,6 г. этена
Ответ(ы):
Гость:
5.6 x C2H4+H2=C2H6 24+4=28 1 5.6 -x 28-1 x= 5.6*1/28=0.2моль
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