Рассказ о животном из красной книги 2 класс окружающий мир

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Редкие и исчезающие животные России: Красный или горный волк Этот представитель животного мира имеет тело длиной до 1 метра, и может весить от 12 до 21 кг. Внешне его можно спутать с лисой и именно это и является одной из главных причин его вымирания. Охотники, которые немного знают о животных, массово отстреливают горного волка.