У каких животных распростроняется смешанная кровь

Биология
У каких животных распростроняется смешанная кровь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У земноводных (Жаба, лягушка, протей) кровь смешивается в желудочке, и у пресмыкающихся (крокодил, гаттерия, змея) , но уже в меньшем количестве.
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