Рассказ про северного оленя

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Северный олень — одно из самых красивых животных Севера. Его можно встретить в тундре Крайнего Севера, Гренландии, Скандинавии и Сибири. Продолжительность их жизни примерно 20 лет. Олень весит 100—200 кг. Его длина от 1.85 до 2.2 метра, а высота в холке 1.5 метра. Рога есть и у самцов, и у самок. Самцы сбрасывают рогов ноябре-декабре, а самки — в июне. Потом рога отрастают снова. Очень широкие копыта оленей разделены на две большие половинки. Такая форма копыт позволяет легко перемещаться по рыхлому снегу или скользкой земле. Острым краем копыта олень может скрести лёд и добывать питание. Каждую осень в тундре становится трудно находить пищу и северные олени передвигаются в лесотундру или тайгу, где можно укрыться от пурги и найти пищу. Это переселение длится 1—2 месяца. За это время животные проходят от 200 до 750 километров. Олени движутся большим стадом, за которым на некотором расстоянии идут волки. Если какое-то животное отобьется от стада или заболеет, они его съедят. Шерсть на теле короткая с густым подшерстком. Осенью олени линяют, и у них отрастает зимняя шуба. Это светлая, почти белая длинная шерсть. Только на морде, спине и ногах она остается темно-серой. Когда солнце начинает припекать и комары и мошки нападают на оленей, они снова перемещаются. Летом в стаде рождаются оленята, каждый из которых весит около 6—7 килограмм. На голове олененка видны две шишки, из которых затем начинают расти рога. За год олени съедают около 120 видов растений, среди которых 50 видов лишайников. Зимой за сутки один олень съедает 4-5 килограммов лишайника, добывая его под снегом с помощью копыт. Пищей в зимнее время оленей являются также яйца птиц, мясо леммингов,морские водоросли. Летом питание северных оленей становится более разнообразным. Они кормятся всевозможными травами, грибами, побегами карликовых ив и берез. Северные олени считаются прирученными, однако ведут полудикую жизнь. Люди получают от оленей питание и одежду, защищающую от холода. Олень является незаменимым средством передвижения в условиях северного бездорожья.