Расскажите как создавалась британская империя помогите срочно очень нужно.♥♥♥???

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Британская империя росла в течение болле двух сотен лет.кульминацией расширения колоссального государства принято считать начало 20 века. британская империя была основана на этнической исключительности англосаксов ,принципе верховенства расы завоевателей.существовали консерваторы и либералы .в состав империи входит метрополия и колонии.первыми присоединёнными территориями были Ирландия и шотландия. в ходе войны за испанское наследство Великобритания овладела Гибралтаром и новыми территориями в северной Америке. в ходе наполеоновских войн Великобритания получила новые преимущества. становление британской империи началось ещё в эпоху абсолютизма . формирование новой британской империи началось перед гражданской войной в сша и не прекращалась никогда.