Расскажите каким оброзом был устоновлен примерный оброз земли
Биология
Расскажите каким оброзом был устоновлен примерный оброз земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале это было смесь газов, потом они начали совмещаться, превращаться в породы. Образовалась кора, мантия и ядро. В результате частых дождей, появились океаны.
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