Расскажите об устройстве музыкального органа

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Устройство органа Усовершенствованные органы достигли огромного числа труб и трубок; например, орган в Париже в церкви St. Sulpice имеет 7 тысяч труб и трубок. В органе бывают трубы и трубки следующих величин: в 1 фут ноты звучат тремя октавами выше писанных, в 2 фута — ноты звучат двумя октавами выше писанных, в 4 фута — ноты звучат октавой выше писанных, в 8 футов — ноты звучат как пишутся, в 16 футов — ноты звучат октавой ниже писанных, в 32 фута — ноты звучат двумя октавами ниже писанных. Закрытие трубы сверху приводит к понижению издаваемых звуков на октаву. Не все органы имеют трубы больших размеров. Клавиатур в органе бывает от 1 до 7 (обычно 2—4); называются они мануалами. Хотя каждая клавиатура органа имеет объём в 4—5 октав, благодаря трубам, звучащим на две октавы ниже или на три октавы выше писанных нот, объём большого органа имеет 9,5 октав. Каждый набор труб одинакового тембра составляет как бы отдельный инструмент и называется регистром. Каждая из выдвигаемых или вдвигаемых кнопок или регистров (находящихся над клавиатурой или по бокам инструмента) приводит в действие соответствующий ряд трубок. Каждая кнопка или регистр имеет своё название и соответствующую надпись, с обозначением длины самой большой трубы этого регистра. Название регистра и величину труб композитор может обозначить в нотах над тем местом, где данный регистр должен быть применён. (Выбор регистров для исполнения музыкального произведения называется регистровкой.) Регистров в органах бывает от 2 до 300 (чаще всего встречается от 8 до 60). Все регистры распадаются на две категории: Регистры с трубами без язычков (лабиальные регистры). К этой категории принадлежат регистры открытых флейт, регистры закрытых флейт (bourdons), регистры призвуков (микстуры), в которых каждая нота имеет несколько (более слабых) гармонических призвуков. Регистры, у которых трубы с язычками (язычковые регистры). Соединение регистров обеих категорий вместе с микстурой называется plеin jeu. Клавиатуры или мануалы расположены в органах террасой, один над другой. Кроме них, существует ещё педальная клавиатура (от 5 до 32 клавиш), преимущественно для низких звуков. Партия для рук пишется на двух нотоносцах — в ключах и как для фортепиано. Партию педалей пишут чаще отдельно на одном нотном стане. На клавиатуре педалей, называемой просто «педаль», играют обеими ногами, пользуясь попеременно каблуком и носком (до XIX века — только носком). Орган без педали называется позитив, маленький переносный орган — портатив. Мануалы в органах имеют названия, которые зависят от расположения труб в органе. Главный мануал (имеющий самые громкие регистры) — в немецкой традиции называется Hauptwerk (фр. Grand orgue, Grand clavier) и располагается ближе всего к исполнителю, либо на втором ряду; Второй по значимости и громкости мануал в немецкой традиции называется Oberwerk (более громкий вариант) либо Positiv (облегченный вариант) (фр. Рositif), если трубы этого мануала расположены НАД трубами Hauptwerk, либо Ruckpositiv, если трубы этого мануала расположены отдельно от остальных труб органа и установлены за спиной органиста; клавиши Oberwerk и Positiv на игровом пульте располагаются уровнем выше клавиш Hauptwerk, а клавиши Ruckpositiv — уровнем ниже клавиш Hauptwerk, тем самым воспроизводя архитектурное строение инструмента. Мануал, трубы которого расположены внутри своеобразного ящика, имеющего во фронтальной части вертикальные створки жалюзи в немецкой традиции называются Schwellwerk (фр. Recit (expressif). Schwellwerk может быть расположен как в самой верхней части органа (более распространенный вариант), так и на одном уровне с Hauptwerk. Клавиши Schwellwerka располагаются на игровом пульте на более высоком уровне, чем Hauptwerk, Oberwerk, Positiv, Ruckpositiv. Существующие разновидности мануалов: Hinterwerk (трубы расположены в задней части органа), Brustwerk (трубы расположены прямо над местом органиста), Solowerk (сольные регистры, очень громкие трубы, расположенные отдельной группой), Choir и т.д. Облегчениями для играющих и средством для усиления или ослабления звучности служат следующие устройства: Копула — механизм, с помощью которого связываются две клавиатуры, при чём выдвинутые на них регистры действуют одновременно. Копула даёт возможность играющему на одном мануале пользоваться выдвинутыми регистрами другого. 4 подножки над клавиатурой педалей (Pеdale de combinaison, Tritte), из которых каждая действует на известную определенную комбинацию регистров. Жалюзи — прибор, состоящий из дверец, закрывающих и открывающих всё помещение с трубами разных регистров, вследствие чего происходит усиление или ослабление звучания. Дверцы приводятся в движение подножкой (швеллером)