Рассмотри портрет российских императоров.Объясни (устно), почему Александр || назван Освободителем
Окружающий мир
Рассмотри портрет российских императоров.Объясни (устно), почему Александр || назван Освободителем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Александр 2 отменил крепостное право
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