Расстояние между школой и парком ,между парком и стадионом, между стадионом и мечетью соответсвенно увеличивается на 2 км.сколько км между парком истадионом ,если расстояние между школой и мечетью равно 21 км.?
Математика
Расстояние между школой и парком ,между парком и стадионом, между стадионом и мечетью соответсвенно увеличивается на 2 км.сколько км между парком истадионом ,если расстояние между школой и мечетью равно 21 км.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х=расстоянию от школы до парка. тогда расстояние от парка до стадиона будет (х+2), а расстояние от стадиона до мечети равно(х+2+2). всего путь равен 21 составим уравнение: х+(х+2)+(х+2+2)=21 3х+6=21 3х=21-6 3х=15 х=5 (км) - между школой и парком Нам нужно расстояние между парком и стадионом, значит (х+2) 5+2 = 7(км) ответ: 7 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Задача2. Дан список чисел: 3,7,1,6,2,4,8,5. Если например поменять местами числа 6 и 8 т?? получиться 3,7,1,8,2,4,6,5. Вообщем нужно сдела...
Химия
Написать формулы 3 разных изомеров и одного гомолога сн2= сн-сн2-с(стрелка вверх) сн3 стрелка вниз сн3 -сн3