Расстояние между школой и парком ,между парком и стадионом, между стадионом и мечетью соответсвенно увеличивается на 2 км.сколько км между парком истадионом ,если расстояние между школой и мечетью равно 21 км.?

Гость: Гость:

Пусть х=расстоянию от школы до парка. тогда расстояние от парка до стадиона будет (х+2), а расстояние от стадиона до мечети равно(х+2+2). всего путь равен 21 составим уравнение: х+(х+2)+(х+2+2)=21 3х+6=21 3х=21-6 3х=15 х=5 (км) - между школой и парком Нам нужно расстояние между парком и стадионом, значит (х+2) 5+2 = 7(км) ответ: 7 км