Раставить по подежам пословицы дело мастера боится дерево в плодах а человек в де??ах велик телом да мал делом от дело не бегай не засвое дело не берись суди не по словам а по делам
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Раставить по подежам пословицы дело мастера боится дерево в плодах а человек в де??ах велик телом да мал делом от дело не бегай не засвое дело не берись суди не по словам а по делам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. (Что?) Дело мастера боится. Р.п. (Чего?)От дела не бегай, не за свое дело не берись. Д.п. (Кому?)Суди не по словам, а по делам. В.п. (Что?) Дело (кого?) мастера боится. Т.п.(Кем?)Велик телом да мал делом. П.п(о ком?)дерево в плодах, а человек в делах.
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